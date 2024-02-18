Аделия Петросян победила в женском турнире по фигурному катанию на Спартакиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Спортсменка Аделия Петросян одержала победу в женских состязаниях по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших атлетов.

Соревнования состоялись в Магнитогорске. По итогам двух программ Петросян продемонстрировала результат в 252,97 балла (86,29 за короткую программу, 166,68 за произвольную программу).

Следом за ней расположилась Анна Фролова. На третьем месте оказалась Ксения Синицына.

Девушки завершили состязательную программу по фигурному катанию на Спартакиаде. Среди мужчин победу одержал Евгений Семененко. Кроме того, в парном катании первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее стало известно, что серебряный призер чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин принял решение завершить карьеру.

Он объявил об этом после произвольной программы на Спартакиаде. В короткой программе он набрал 81,05 балла, заняв 10 место.

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