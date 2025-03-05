Норвежский лыжник Клебо стал 13-кратным чемпионом мира

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вместе с соотечественником Эриком Валнесом одержал 13-ю победу на чемпионате мира в Тронхейме в рамках командного спринта, передает РИА Новости Спорт.

Спортсмены преодолели дистанцию в 8,3 километра за 18 минут и 27,71 секунды. На втором месте оказались финские лыжники Лаури Вуоринен и Ристоматти Хакола, которые отстали от победителей на 4,1 секунды. Третьими финишировали представители Швеции Оскар Свенссон и Эдвин Ангер, их отставание составило 4,11 секунды.

Таким образом, 13-я победа позволила Клебо повторить рекорд норвежца Петтера Нортуга по числу побед на мировых первенствах.

Между тем в соревновании по командному спринту среди женщин победу одержали спортсменки из Швеции Йонна Сундлинг и Майя Дальквист. Они показали результат 20 минут 51,63 секунды. Второе место заняли спортсменки из США Джессика Диггинс и Джулия Керн, их результат – на 2,9 секунды хуже. Бронзовыми призерами стали представительницы Швейцарии Аня Вебер и Надин Фендрих. Они отстали от победительниц на 9,13 секунды.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, 36-летний биатлонист Тарьей Бе заявил, что завершит карьеру в конце сезона. Бе дважды побеждал в мужской эстафете на Олимпийских играх 2010 и 2011 годов, а в 2022 году одержал первенство в смешанной категории. Кроме того, норвежец является обладателем Кубка мира сезона 2010-11 и 11-кратным чемпионом мира.