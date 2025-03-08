Гимнастка Чусовитина выиграла соревнования в опорном прыжке на Кубке мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая представляет Узбекистан, стала победительницей соревнований в опорном прыжке на этапе Кубка мира, передает ТАСС.

Ей удалось набрать 13,516 балла. Вторую строчку заняла спортсменка из Словении Тея Белак, которая получила 13,366 балла. Третье место досталось второй представительнице Словении Тьясе Кисселеф. Она смогла набрать 13,283 балла.

На данный момент Чусовитиной 49 лет, она восемь раз выступала на Олимпийских играх. Ей удалось победить на Олимпиаде в составе Объединенной команды (1992), а также получить серебряную медаль Игр 2008 года в опорном прыжке. Вместе с тем она является трехкратной победительницей чемпионатов мира.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и двукратный чемпион России Даниел Маринов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В список вошли еще 10 спортсменов.

