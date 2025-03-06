06 марта, 09:23Спорт
Гимнасты Мельникова и Маринов получили нейтральный статус
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и двукратный чемпион России Даниел Маринов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, передает пресс-служба Федерации гимнастики России.
В список вошли еще 10 спортсменов. Среди женщин обладательницами соответствующего статуса стали Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, а также Людмила Рощина и Ксения Зеляева.
У мужчин нейтральный статус был предоставлен Григорию Климентьеву, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву и Илье Заике.
Также в перечень включили 10 тренеров, специалистов и судей, среди которых Сергей Андрианов, Игорь Калабушкин, Антон Крапивин, Константин Плужников, Ирина Савосина, Руслан Нигмадзянов, Константин Югай, Вера Киряшова, Анна Куликова и Елена Редянова.
Ранее Международная федерация плавания увеличила число россиян с нейтральным статусом, расширив список до 110 человек.
До этого аналогичный статус был одобрен спортсменам российской сборной по гребному слалому. Россияне были отстранены Международной федерацией каноэ с 1 марта 2022 года.