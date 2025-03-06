Гимнасты Мельникова и Маринов получили нейтральный статус

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и двукратный чемпион России Даниел Маринов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, передает пресс-служба Федерации гимнастики России.

В список вошли еще 10 спортсменов. Среди женщин обладательницами соответствующего статуса стали Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, а также Людмила Рощина и Ксения Зеляева.

У мужчин нейтральный статус был предоставлен Григорию Климентьеву, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву и Илье Заике.

Также в перечень включили 10 тренеров, специалистов и судей, среди которых Сергей Андрианов, Игорь Калабушкин, Антон Крапивин, Константин Плужников, Ирина Савосина, Руслан Нигмадзянов, Константин Югай, Вера Киряшова, Анна Куликова и Елена Редянова.

Ранее Международная федерация плавания увеличила число россиян с нейтральным статусом, расширив список до 110 человек.

До этого аналогичный статус был одобрен спортсменам российской сборной по гребному слалому. Россияне были отстранены Международной федерацией каноэ с 1 марта 2022 года.