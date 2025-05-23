Суперкубок России по футболу пройдет с использованием Fan ID

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Матч Суперкубка России по футболу проведут с использованием системы электронной карты болельщика (Fan ID). Об этом сообщает Минспорт.

"После принятия изменений для посещения Суперкубка России зрителям, а также другим участникам мероприятия потребуется оформление Fan ID – так же, как это уже предусмотрено для матчей (Российской. – Прим. ред.) Премьер-лиги и финала Кубка России", – цитирует ведомство ТАСС.

Суперкубок России в этом году пройдет 12 июля. За него будут соревноваться победитель Кубка России и чемпион страны.

Суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня на столичном стадионе "Лужники". Игра пройдет там в четвертый раз подряд и 12-й раз в истории: там уже проходили Кубки России 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2022, 2023, 2024 годов.

На поле встретятся команды, которые стали лучшими в финалах двух путей – "Путь Российской Премьер-лиги" и "Путь регионов".

