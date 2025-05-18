ФК "Динамо" одержал победу над "Акроном" в 29-м туре РПЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный московский клуб "Динамо" на домашнем поле одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на "ВТБ-Арене" завершилась со счетом 2:1. В составе столичной команды голами отметились Даниил Фомин и Эль-Мехди Маухуб. Тем временем Артур Галоян забил единственный гол "Акрона".

При этом "Динамо" продолжило свою беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится уже шесть матчей. В этих играх команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Последний раз московский клуб потерпел поражение в лиге 6 апреля, уступив на выезде столичному ЦСКА.

В настоящий момент "Динамо" занимает третье место турнирной таблицы с 56 очками. "Акрон" расположился на девятой строчке, по ходу сезона набрав 35 очков.

Тем временем ЦСКА и "Ростов" сыграют в суперфинале Кубка России по футболу, который пройдет 1 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Матч пройдет на столичной площадке по решению исполнительного комитета союза.

Игра за кубок состоится на этом стадионе в четвертый раз подряд и 12-й раз в истории: там уже проходили Кубки России 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2022, 2023, 2024 годов.