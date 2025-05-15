Главный тренер ПФК ЦСКА Николич назвал скромность главным качеством Кисляка

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Главное качество полузащитника ПФК ЦСКА Матвея Кисляка – скромность, заявил главный тренер столичного клуба Марко Николич. Об этом сообщает "Газета.ру".

Футболист добирается на тренировки на метро, отметил Николич.

"Матвей – это будущее русского футбола, пусть играет и тренируется так и дальше", – добавил тренер после победы ЦСКА над петербургским "Зенитом" в рамках матча Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Игра прошла на столичном стадионе "ВЭБ Арена" в Москве 14 мая. Встреча завершилась со счетом 2:0. Благодаря победе над петербургской командой москвичи вышли в суперфинал Кубка России.

Голы забили Кисляк и Тамерлан Мусаев, а в серии пенальти ЦСКА одержал победу со счетом 4:3. В суперфинале ЦСКА сыграет с победителем финального матча между московским "Спартаком" и "Ростовом". Суперфинал состоится 1 июня на московском стадионе "Лужники".