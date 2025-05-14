Вице-спикер ГД Даванков предложил внедрить ИИ в судейство матчей

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В РФ следует внедрить искусственный интеллект (ИИ) в судейство матчей, так как настоящие судьи слишком часто совершают ошибки. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По словам депутата, он задумался об этом после просмотра "Эль-Класико". Даванков считает, что футбольный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес испортил данный матч, так как не обращал внимание на VAR и игнорировал очевидные фолы. Он подчеркнул, что смотреть на это было неприятно.

Вместе с тем Даванков заявил, что переживает за российский футбол, и дал понять, что в России все будет честно. Вице-спикер Госдумы привел пример, – всего за 144 матча текущего сезона в РФ судьи ошиблись 44 раза.

В связи с этим Даванков предложил Минспорту организовать экспериментальный проект по созданию нейросети для судейства футбольных матчей совместно с российскими технологическими компаниями. Он указал, что после разработки рабочей версии системы искусственный интеллект должен быть внедрен в качестве помощника арбитра во всех играх Российской Премьер-лиги и других футбольных турниров.

Депутат подчеркнул необходимость онлайн-трансляции всех решений ИИ для открытого сравнения с судейскими решениями. В случае, если искусственный интеллект продемонстрирует более высокую точность при анализе спорных моментов, его вердикты должны получить приоритетный статус при принятии окончательных решений.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" и "Ростов" встретятся на "Лукойл Арене" 15 мая в 20:00. Кроме того, 1 июня на столичном стадионе "Лужники" пройдет суперфинал Кубка России. Там сойдутся победители Пути регионов и Пути РПЛ.

В настоящее время действующим победителем Кубка России является "Зенит".