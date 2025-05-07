ФК "Барселона" впервые за 12 лет пропустил 7 мячей в одном раунде Лиги чемпионов

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Испанский футбольный клуб "Барселона" впервые за 12 лет пропустил семь мячей от миланского "Интера" в одном раунде плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ), передает "Газета.ру".

Первый матч между командами, который прошел в Каталонии, завершился со счетом 3:3. Следующая встреча в Милане принесла "Интеру" победу: испанская команда уступила сопернику со счетом 4:3 в дополнительное время.

"Барселона" впервые с 2013 года пропустила такое количество голов за один раунд плей-офф в еврокубках. В сезоне-2012/13 испанцы проиграли "Баварии" (Мюнхен) в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 0:7 (0:4 и 0:3).

Кроме того, в сезоне-2019/20, который был изменен из-за пандемии коронавируса, "Барселона" пропустила шесть мячей от мюнхенской команды в четвертьфинале ЛЧ. Тогда исход раундов решался по одной встрече, и матч завершился со счетом 2:8.

Благодаря победе над "Барселоной" в текущем сезоне "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов, где ему предстоит встретиться с победителем пары "ПСЖ" (Франция) – "Арсенал" (Англия). Следующая игра последних состоится 7 мая.

Между тем сборные России и Бразилии по футболу могут провести товарищеский матч осенью Календарь бразильской команды предусматривает возможность игры в международные окна с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября 2025 года.

Кроме того, команда РФ и сборная Нигерии проведут товарищеский матч на столичном стадионе "Лужники" 6 июня. После этого российская команда отправится в Минск, где 10 июня состоится игра с командой Белоруссии.