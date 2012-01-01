ПСЖ обыграл "Арсенал" благодаря голу Дембеле в полуфинале Лиги чемпионов

29 апреля французский ПСЖ победил в гостях лондонский "Арсенал" со счетом 1:0 в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона 2024-2025. Победный мяч в самом начале игры забил форвард парижан Усман Дембеле. Российский голкипер французского клуба Матвей Сафонов остался на скамейке, пока его партнер по команде Джанлуиджи Доннарумма творил в створе настоящие чудеса. Обо всем по порядку – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: Jean Catuffe/Getty Images

ПСЖ и "Арсенал" уже успели узнать друг друга получше еще до полуфинала Лиги чемпионов: во втором туре Общего этапа "канониры" сломали парижан 2:0. При этом в той встрече фанаты французов добрым словом вспоминали Матвея Сафонова, так как основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма допустил две результативные ошибки уже в первом тайме.

Однако в дальнейшем класс итальянского вратаря не вызывал никаких сомнений. В том числе, и в плей-офф, где подопечные Луиса Энрике для начала легко прошли французский "Брест" в стыковых матчах, а затем повалили на лопатки двух представителей Туманного Альбиона – "Ливерпуль" и "Астон Виллу" в 1/8 и 1/4-й финала соответственно.

"Арсенал" стал третьим английским препятствием ПСЖ на пути к мюнхенскому финалу. Команде Микеля Артеты стыки играть не пришлось благодаря месту в топ-8 по итогам Общего этапа, зато в дальнейшем от выстрелов "пушкарей" из ЛЧ вылетели ПСВ из Нидерландов и пока еще действующий обладатель титула – мадридский "Реал".

Однако начало первого полуфинала в Лондоне осталось явно не за подопечными Артеты. Уже на 4-й минуте в одной из первых атак форвард ПСЖ Усман Дембеле отпасовал на левый фланг Хвиче Кварацхелии, грузин пошел в обыгрыш и вернул французу мяч уже в штрафную, а тот в касание положил красоту низом в дальний угол, – 1:0 в пользу гостей. Это уже 25-й гол Дембеле в 2025 году: больше него в топ-5 лигах не забивает никто.

Первая половина дебютной 45-минутки в целом осталась за гостями, которые блестяще контролировали мяч и не дали создать у ворот Доннаруммы практически ничего. Да еще и могли увеличить преимущество, не потащи голкипер "Арсенала" Давид Райя мощный выстрел низом в исполнении Дезире Дуэ.



Однако ближе к концу тайма англичане крепко взялись за дело и лишь чудом ПСЖ сохранил ноль на табло. Пожалуй, самые острые моменты были у Габриэля Мартинелли: сначала бразилец не сумел пробить в уже опустевшие ворота после подачи на дальнюю штангу, а затем не реализовал выход практически один на один, – роскошно спас голкипер ПСЖ.

Однако в начале второго тайма у фанатов парижан наверняка пролетели в голове флэшбеки из встречи 2 тура Общего этапа между этими командами – Доннарумма допустил ошибку на выходе. Навес Деклана Райса со штрафного, Джанлуиджи до мяча не добрался, зато до него долетел Микель Мерино и кивком подправил в сетку. Но радость была очень недолгой – испанец находился в офсайде.

А вот на 56-й минуте итальянский вратарь уже показал нечто фантастическое Леандро Троссард ракетой влетел в штрафную и ультрамощно пробил низом – как казалось, наверняка. Но Доннарумма чудом успел сложиться и перевести мяч на угловой – умопомрачительный сейв. При таком топовом итальянце Матвею Сафонову ворваться в первые 11 будет нереально тяжело.

При этом более "Арсенал" Доннарумму уже так сильно не беспокоил. В целом, игра у хозяев, скорее, не пошла, – ход встречи контролировал именно ПСЖ.

До поры преимущество парижан не трансформировалось в голевые моменты, но когда в концовке "Арсенал" под давлением счета и своих трибун смелее пошел вперед, "пушкари" едва не пропустили после фирменных парижских быстрых контратак. На 84-й минуте Райю простил Брэдли Барколя: француз вышел один на один с голкипером англичан и пробил в дальний угол, но мяч провальсировал в стороне от штанги. И практически тут же 2:0 должен был сделать Гонсалу Рамуш, однако португальский форвард от всей души зарядил в перекладину.



Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В итоге как зафиксировались 1:0 в начале встречи, так они и сохранились до финального свистка. При этом лучшим игроком встречи был признан не Доннарумма, а полузащитник Витинья, который за 90 с лишним минут балансировал игру французов показал феноменальную точность передач – 100%. К слову, это первая победа ПСЖ в матчах с "Арсеналом" в истории этого противостояния – до этого было три ничьих и два поражения. Теперь эта схватка переезжает в Париж, где ответный матч состоится 7 мая.





Луис Энрике главный тренер ПСЖ Мы показывали характер каждый день, и мне очень приятно видеть это в ПСЖ. Это был очень эмоциональный матч, играть в такой невероятной атмосфере тяжело. Гол в самом начале матча придал нам уверенности.

А уже вечером 30 апреля – второй полуфинал, в котором "Барселона" на своем поле примет миланский "Интер". Игре чуть не помешал тотальный блэкаут в Испании, однако ситуация с электричеством в итоге разрешилась благополучно. А значит, крутейшему футболу – быть.

