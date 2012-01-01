"Барселона" сыграет с "Интером", а ПСЖ – с "Арсеналом" в полуфинале ЛЧ

16 апреля завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" не сумел совершить камбэк в игре против лондонского "Арсенала", "Бавария" уступила в серии "Интеру", а ПСЖ едва не упустил полуфинал во встрече с "Астон Виллой". Все подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Так уж вышло, что в четвертьфинале Лиги чемпионов не случилось ни одного овертайма. Однако в двух парах дополнительное время маячило на горизонте.

Одна из них – встреча миланского "Интера" и мюнхенской "Баварии". В Германии итальянцы победили 2:1, и на "Сан Сиро" команда Венсана Компани устроила настоящую осаду ворот банды Симоне Индзаги. На 52-й минуте давление принесло свои плоды: форвард "Баварии" Харри Кейн в штрафной накрутил крайнего защитника хозяев Федерико Димарко и точно пробил сквозь него в дальний угол. Однако на 58-й и 61-й "Интер" соорудил два эталонных стандарта с точным завершением в исполнении Лаутаро Мартинеса и Бенжамена Павара в ворота бывшего клуба.

Гости не унывали, и на 76-й минуте защитник "Баварии" Эрик Дайер забил второй мяч своей команды головой по замысловатой траектории, после чего команда рвалась как угорелая к воротам Яна Зоммера. Но "Интер" выстоял и вышел в полуфинал ЛЧ во второй раз за последние три сезона. А вот "Бавария" рассталась с мечтой сыграть в домашнем финале турнира.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

В паре французского ПСЖ и английской "Астон Виллы" после первой игры и начала второй никаким дополнительным временем вообще не пахло. Победив в Париже 3:1 и забив два мяча после эталонных контратак за 27 минут первого тайма в Бирмингеме подопечные Луиса Энрике, казалось, сняли все вопросы о триумфаторе. Но команда Унаи Эмери едва не дотянулась до чуда. Задел на 34-й минуте создал Юри Тилеманс, забивший с рикошетом, а на 55-й и 57-й Джон Макгинн и Эзри Конса превратили 1:5 по сумме двух встреч в 4:5.

Дальше "Вилла" на глазах десятков тысяч фанатов и своего главного болельщика принца Уильяма имела пару-тройку роскошных шансов, но в створе божил Джанлуиджи Доннарумма. В итоге он, его партнер по вратарской бригаде Матвей Сафонов и весь ПСЖ все же отправились в полуфинал.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

А вот в паре мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала" разговоры о камбэке "сливочных" так и остались красивыми обещаниями. После 0:3 в Англии у находящейся на спаде и измученной травмами команды Карло Анчелотти совсем ничего не получилось и на родном "Сантьяго Бернабеу". "Арсенал" был лучше и должен был решать вообще все еще в первом тайме, забей Букаио Сака с пенальти – его паненку потащил голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Но даже после этого "пушкари" не потеряли уверенность и спокойно гасили атаки соперника.

Да, "Реал" может жаловаться на спорный эпизод до перерыва, когда VAR-бригада в неоднозначной ситуации отменила 11-метровый то ли из-за офсайда при подаче со штрафного, то ли из-за того, что нарушения Деклана Райса на Килиане Мбаппе не было (версии УЕФА в видео- и текстовой трансляции разошлись). Но на пропущенный мяч от Букайо Саки на 65-й минуте после вскрывающей оборону передачи пенять хозяевам можно было только на себя.

После этого Винисиус поймал на ошибке защитника Вильма Салибу вблизи штрафной и вколотил мяч в створ, но и после этого "Реал" не раздал огня. Зато "Арсенал" добил оппонента в компенсированное время: Габриэл Мартинелли убежал ото всех и реализовал выход один на один. Итого 2:1, и "канониры" сыграют в полуфинале впервые с 2009 года.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Возможно, "Реалу" не хватило эталонной "девятки" впереди, какой стал Серу Гирасси для дортмундской "Боруссии" в битве с "Барселоной". Именно гвинейский форвард "шмелей" подарил надежду своей команде на камбэк после безнадежных 0:4 в столице Каталонии, сделав хет-трик на разъяренном "Вестфаленштадионе". Но так как защитник "Боруссии" Рами Бенсебайни забил мяч в собственные ворота, даже усилий Гирасси оказалось недостаточно.

Таким образом, "Барселона" в полуфинале ЛЧ сыграет с "Интером", а ПСЖ в нынешнем плей-офф получил уже третью английскую команду подряд – на сей раз "Арсенал". Эти матчи состоятся 29–30 апреля и 6–7 мая.

