"Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив "Атлетико" в серии пенальти

В ночь на 13 марта завершились вторые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ в серии пенальти одолел "Ливерпуль", а мадридский "Реал" был сильнее соседей из "Атлетико", где все тоже дошло до серии 11-метровых. Об этих и других противостояниях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Упертые бойцы

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Среди восьми пар 1/8 финала Лиги чемпионов самая ожесточенная борьба получилась в матчах с приставкой топ.

Аж до серии пенальти дошло в противостоянии английского "Ливерпуля" и французского ПСЖ. В Париже неделю назад мерсисайдцы, отбиваясь почти весь матч, забили гол в концовке. Но на "Энфилде" уже на 12-й минуте шансы уравнял Усман Дембеле. И если в первой встрече в створе чудеса творил голкипер "Ливерпуля" Алиссон, то теперь очередь показывать магию дошла до его визави Джанлуиджи Доннаруммы. Причем в отличие от бразильского коллеги, итальянцу пришлось тащить все на свете еще и в овертайме.

Но поистине звездный час Доннаруммы настал в серии пенальти, где он отбил сразу два 11-метровых. А вот Алиссон – ни одного, поэтому ПСЖ идет дальше. Так что российский вратарь парижан Матвей Сафонов хоть и вряд ли выйдет в старте в четвертьфинале, но все же получит шанс прочувствовать жар великих сражений.

Вторая пара, где команды не сумели решить все за 90 минут, – "Атлетико" и "Реал". В первом мадридском дерби на "Сантьяго Бернабеу" все закончилось со счетом 2:1 в пользу "сливочных", но уже на 1-й минуте ответной встречи Конор Галлахер тычком с пары метров восстановил статус кво. Дальше "Реал" весь матч пытался продраться через знаменитую оборону главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, а "матрасники" хоть и больно укалывали голкипера гостей Тибо Куртуа в контрвыпадах, пробить его в основное время не сумели. При этом решить исход поединка без овертайма мог Винисиус, который бил пенальти, но вместо того, чтобы переиграть голкипера Яна Облака, бабахнул в облака.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Здесь в итоге тоже случился безрезультативный овертайм и серия 11-метровых. Фортуна улыбнулась "Реалу": Хулиан Альварес поскользнулся и при ударе коснулся мяча двумя ногами, что запрещено правилами, а Маркос Льоренте зарядил в перекладину. Одного сейва Яна Облака для успеха тут было мало, а при решающем ударе в исполнении защитника "королевского клуба" Антонио Рюдигера для спасения вратарю не хватило буквально толики удачи.

На тоненького было и в паре с менее громкой вывеской – "Лилль" дома принимал дортмундскую "Боруссию". Скучнейший немецкий матч завершился вничью 1:1, но во Франции ставки резко повысил гол главной звезды хозяев Джонатана Дэвида. Однако во втором тайме команда Нико Ковача все же забрала свое, сначала реализовав пенальти в исполнении Эмре Джана, а затем и забив с игры усилиями Максимилиана Байера. 2:1, и "Боруссия" продолжает путь к вершине.

Довершили начатое

Фото: AP Photo/Darren Staples

Градус борьбы, который обжигал в Ливерпуле и Мадриде, во многих других встречах был куда ниже.

К примеру, в противостоянии лондонского "Арсенала" и нидерландского ПСВ абсолютно все было предрешено еще в Эйндховене, где англичане уничтожили соперника 7:1. Чтобы стимулировать фанатов поддержать своих на Туманном Альбионе, руководству проигравших даже пришлось оплачивать болельщикам билеты на стадион. Те, кто все же доехали, увидели совершенно другую команду, но и она не смогла победить "канониров", которые отыграли по сути в эконом-режиме, – 2:2.

Многое было понятно и в противостоянии английской "Астон Виллы" и бельгийского "Брюгге". Последние дома проиграли 1:3, а в Бирмингеме лишили себя вообще всех шансов, схлопотав удаление в середине первого тайма. "Вилла" начала разыгрывать лишнего во второй 45-минутке, и серьезно в этом преуспела – 3:0. Команда Унаи Эмери, которая вышла в плей-офф ЛЧ впервые за 42 года, тянет на звание главной сенсации турнира.

На удивление не получилось борьбы и в немецкой паре "Байер" – "Бавария". Действующий чемпион Германии из Леверкузена уступил мюнхенцам как на "Альянц Арене" (0:3), так и в родных стенах (0:2). То, что при своих фанатах удалось сыграть в атаке поярче, вряд ли утешит поклонников "аспириновых".



Фото: AP Photo/Luca Bruno

В оставшихся двух парах фаворитам тоже оставалось лишь довершить начатое. Миланский "Интер" в противостоянии с нидерландским "Фейеноордом" создал хороший задел, победив 2:0 в Роттердаме, а в итальянском матче уже на 8-й минуте Маркус Тюрам забил еще великолепным обводящим выстрелом в дальний угол. "Нерадзурри" слегка напряглись, когда в концовке первого тайма пенальти реализовал Якуб Модер, но на 51-минуте свой 11-метровый заработали уже хозяева. И Хакан Чалханоглу с точки не промахнулся – 2:1 и 4:1 по сумме двух встреч.

"Барселона" во встрече с "Бенфикой" тоже не сфальшивила. К 1:0 в Лиссабоне каталонцы дома добавили 3:1. Причем испанский вундеркинд сине-гранатовых Ламин Ямаль добился уникального достижения, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, оформившим гол + пас. На этот момент крайнему форварду было 17 лет и 241 день. А дорисовал красивую картинку дубль в исполнении Рафиньи.

Четвертьфинальные встречи будут сыграны 8–9 и 15–16 апреля. Два оставшихся в битве английских клуба – "Арсенал" и "Астон Вилла" – попытаются преодолеть барьеры в лице "Реала" и ПСЖ соответственно, а два немецких гранда – "Бавария" и "Боруссия" – испытают свою волю к победе во встречах с "Интером" и "Барселоной".

