ПСЖ проиграл "Ливерпулю" в Лиге чемпионов 0:1, пробив по воротам 28 раз

В ночь на 6 марта завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральных встречах ПСЖ уступил "Ливерпулю" 0:1, пробив по воротам англичан 28 раз, а мадридский "Реал" переиграл в дерби "Атлетико" 2:1. Обо всех восьми противостояниях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Матчи жизни Щенсного и Алиссона

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Одной из самых ярких афиш 1/8 финала Лиги чемпионов стало противостояние французского ПСЖ и английского "Ливерпуля". Команды Луиса Энрике и Арне Слота соответственно фантастически играют в родных чемпионатах и уверенно движутся к национальным титулам, и поэтому были все основания увидеть нереальный накал борьбы.

Но вместо этого парижане укатывали гостей в газон практически весь матч. Только вдумайтесь: французы пробили по воротам голкипера "Ливерпуля" Алиссона 28 раз, а бразилец сделал 9 сейвов. И не пропустил! А вот по воротам его визави Джанлуиджи Доннаруммы нанесли только два удара, и всего один – в створ. Но, как оказалось, голевой: на 87-й минуте Дарвин Нуньес укротил мяч у чужой штрафной как эталонный форвард-столб и покатил по диагонали направо на Харви Эллиотта (к тому моменту он провел на поле всего минуту). Полузащитник принял мяч без сопротивления (в свою зону ответственности опоздал крайний защитник Нуну Мендеш) и пробил с левой под рукой итальянского кипера – 1:0 и сенсационная с учетом сценария встречи победа мерсисайдцев.

Не менее яркая вывеска нарисовалась с участием бывшей команды Луиса Энрике – "Барселона" поехала в гости к лиссабонской "Бенфике". Эти команды уже встречались на Общем этапе, и выдали невероятные 5:4 в пользу каталонцев. В этот раз зрители увидели всего один мяч: на 61-й минуте защитник "Бенфики" Антониу Силва вместо паса своему перевел мяч аккурат в ноги одному из лидеров гостей Рафинье, бразилец улучшил позицию и пробил из-за штрафной четко в угол ворот Анатолия Трубина – 1:0.



Фишка в том, что к тому моменту "Барса" больше получаса играла в меньшинстве. "Бенфика" усиленно пыталась разыграть лишнего, но голкипер гостей Войцех Щенсный провел безукоризненный матч.

А вот совсем пресным выдалось противостояние дортмундской "Боруссии" и французского "Лилля". Здесь было всего два удара в створ, и оба – голы. Безусловным украшением игры стал стелящийся по газону выстрел влет с подбора в исполнении форварда немецкого клуба Карима Адейеми на 22-й минуте. Но на 68-й французы отметились куда менее эффектным, но от того не менее важным голом исландского полузащитника Хакона-Арнара Харальдссона после проникающей передачи в штрафную через центральную зону. Серия переезжает в Лилль при счете 1:1.

Национальные противостояния

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Волей жребия в 1/8 финала сложилось сразу две пары, которые знают друг друга по чемпионату страны. Одна из них – мадридское дерби "Реала" и "Атлетико", первое из которых состоялось на "Сантьяго Бернабеу".

Это был матч абсолютно сумасшедших голов. Сразу два случилось в первом тайме: форвард "сливочных" Родриго на 4-й минуте в одиночку прошел почти всю оборону "матрасников" и пробил голкипера гостей Яна Облака, а на 32-й форвард "Атлетико" Хулиан Альварес поразил дальний угол владений Тибо Куртуа немыслимым выстрелом из левого угла штрафной. Но во второй 45-минутке роскошное соло исполнил нападающий хозяев Браим Диас: накрутил в штрафной парочку игроков соперника, хлестко пробил в правый от себя угол низом и побежал праздновать гол прямо на трибуну к фанатам. Ответная встреча через неделю начнется с гандикапа "Реала" 2:1.

Вторая пара из одного чемпионата – "Бавария" против "Байера". Наставник леверкузенцев Хаби Алонсо ни разу в своей карьере не проигрывал мюнхенцам, но в первом матче серии в гостях для его команды вообще все пошло не так.

Для начала "Байер" пропустил быстрый гол – на 9-й минуте снаряд головой вбил в сетку супербомбардир "Баварии" Харри Кейн. На 54-й чудовищную ошибку допустил голкипер Матей Коварж, выронив мяч из рук при перехвате навеса. Подарком воспользовался Джамал Мусиала, которому оставалось попасть по пустым – 2:0. Через несколько минут "Байер" вообще остался вдесятером после удаления Норди Мукиеле, а вышедший на его позицию защитник Эдмонд Тапсоба почти тут же завалил в штрафной Кейна. Пенальти бесподобно выполнил сам англичанин – 3:0 и серия отправляется в Леверкузен.

Единственная ложка дегтя для "Баварии" – травму правой ноги в начале второго тайма получил ее легендарный вратарь Мануэль Нойер.

Почти без шансов

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Абсолютно чудовищно прошел первый матч ПСВ из Нидерландов в 1/8 финала против лондонского "Арсенала". Команда Петера Боса наделала уйму ошибок в обороне, за что и поплатилась невообразимыми 1:7 не в свою пользу. Крупнее ПСВ на домашнем поле не проигрывал никогда в своей истории.

А вот команда Микеля Артеты установила сразу несколько рекордов. Во-первых, "Арсенал" стал первой командой, которая сумела забить как минимум семь мячей в выездной игре плей-офф. Во-вторых, "канониры" одержали самую крупную гостевую победу в еврокубках. А в-третьих, один из голов сотворили 17-летний Итан Нванери и 18-летний Майлз Льюис-Скелли: до этого момента два английских игрока не старше 19 никогда не организовывали совместный мяч в Лиге чемпионов.

Особо не получилось битвы и в другой паре с участием клуба из Нидерландов – "Фейеноорд" дома принимал миланский "Интер". Совладать с одной из самых мощных команд Италии не помог даже новый главный тренер хозяев, легендарный в прошлом форвард Робин ван Перси. Команда Симоне Индзаги разобралась на классе: до перерыва подачу с фланга тычком ноги замкнул Маркус Тюрам, а после перерыва свой 18-й гол в Лиге чемпионов вколотил Лаутаро Мартинес. Аргентинец теперь – лучший бомбардир в истории "Интера" в ЛЧ.

Не особо все срослось и у еще одной команды из Бенилюкса – бельгийский "Брюгге" дома проиграл английской "Астон Вилле" 1:3. При этом счет до 82-й минуты замер на 1:1, пока мяч в свой ворота не срезал защитник Брэндон Мехеле, неудачно подставивший ногу под прострел гостей с правого фланга. А на 88-й окончательный счет установил новичок "Виллы" Марко Асенсио, не промахнувшийся с 11-метровой отметки.

Ответные встречи 1/8 финала пройдут 11 и 12 марта.

