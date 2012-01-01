"Монако" с Головиным уступил "Бенфике" в первом стыковом матче Лиги чемпионов

В ночь на 13 февраля завершились первые стыковые матчи футбольной Лиги чемпионов. В центральной игре мадридский "Реал" на последних секундах сломил "Манчестер Сити", а "Монако" с Александром Головиным в составе проиграл португальской "Бенфике". Об этих и других матчах подробнее – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Старые знакомые

Фото: AP Photo/Dave Thompson

В Лиге чемпионов сезона 2024/2025 многое в новинку, поэтому стоит напомнить тонкости регламента. После Общего этапа, который завершился в конце января 2025-го, первые 8 команд таблицы вышли в 1/8 финала напрямую, а клубы с 9 по 24 места оспаривают право пробиться туда через стыковые матчи.

Жребий свел на этой стадии мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", которые в последние годы регулярно играют друг против друга в плей-офф. В первом стыковом матче на Туманном Альбионе англичане вели до 86-й минуты: на 19-й счет открыл норвежский гигант Эрлинг Холанн, на 60-й Килиан Мбаппе причудливым ударом в касание восстановил равновесие, а на 80-й все тот же Холанн забил с не бесспорного пенальти. Однако на вышеупомянутой 86-й минуте Браим Диас оформил на табло 2:2, а в компенсированное время решающий выстрел после гениального паса Винисиуса фактически на пустые ворота сделал Джуд Беллингем. К слову, англичанин забил уже шестой победный гол на последних секундах в испанской карьере – 3:2.

Еще одно новшество нынешнего плей-офф – команды из одной страны могут сойтись друг против друга уже в первом раунде. Так и приключилось с французскими "Брестом" и ПСЖ. Дебютанты Лиги чемпионов не побеждали парижского гранта аж с 1985 года, и не совершили подвиг и в этот раз. Хотя очень старались, создав немало моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы (Матвей Сафонов остался в запасе). А вот ПСЖ свои шансы реализовал: дубль на счету набравшего бешеный ход Усмана Дембеле и еще один мяч с пенальти вкатил Витинья – 3:0 и почти гарантированный выход в 1/8-ю.

Еще две пары болельщики наблюдали во время минувшего Общего этапа. Одна из них – итальянский "Ювентус" и ПСВ из Нидерландов. В первом туре "старая синьора" победила дома со счетом 3:1, в плей-офф же все было чуть скромнее, но тем не менее – 2:1. Причем домучили соперника черно-белые только на 82-й минуте усилиями Самюэля Мбангуля.



Фото: legion-media.com/Nderim Kaceli

Вторая пара, которая померилась силами еще на Общем этапе – "Монако" с Александром Головиным в составе и португальская "Бенфика". Но если в конце ноября 2024-го в рамках 5-го тура лиссабонцы в роскошной перестрелке были точнее 3:2, то в феврале 2025-го гол был всего один. В начале второго тайма португальцы разогнали образцовую атаку с финальным точным выстрелом Вангелиса Павлидиса – 1:0. При этом монегаски больше получаса играли в меньшинстве после удаления полузащитника Али Мусрати.

Головин же вышел в старте и неплохо подыгрывал партнерам, но был заменен на 68-й минуте, так как застарелая травма лодыжки пока не позволяет проводить на поле больше времени. Также Александр оказался в центре внимания, когда украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин не пожал ему руку перед началом встречи. Когда это же произошло в ноябре 2024-го, Головин написал в соцсетях: "О таких людях вообще разговаривать не хочу". Вряд ли что-то поменялось за последние месяцы.

Сенсации и закономерности

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Одна из пар в стыковых матчах с ярко выраженным фаворитом – мюнхенская "Бавария", экзаменовавшая шотландский "Селтик". Однако немцам пришлось неслабо понервничать: уже на первой минуте британцы в родных стенах забили, но гол отменили из-за офсайда. Затем гандикап в счете для "Баварии" создали Майкл Олисе и Харри Кейн, и после этого "Селтик" под бешеный ор родных трибун пошел на штурм. Но отыграть смог всего один мяч усилиями Дайдзэна Маэды – 2:1 в пользу мюнхенцев.

Более ровной парой виделись "Фейеноорд" из Нидерландов и итальянский "Милан". Оба клуба хоть и прошли в плей-офф, но переживают не лучшие времена: и те, и другие хворают в национальных чемпионатах и уже успели сменить тренеров по ходу сезона. В первой очной встрече чуть больше повезло хозяевам: на 3-й минуте форвард нидерландцев Игор Пайшао пробил из не самой очевидной позиции, но голкипер "Милана" Майк Меньян не подстроился под скачущий мяч и пропустил в ближний угол. Дальше итальянцы мучительно пытались отыграться, но курьезный гол так и остался единственным – 1:0 в пользу "Фейеноорда".

Непростой этап переживают и участники другой пары – лиссабонский "Спортинг" и дортмундская "Боруссия". С португальцами после ухода Рубена Аморима на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2024-го работает уже второй специалист – Руй Боржеш. Ему и предстояло выводить свою команду на матч против "шмелей", которые совсем недавно уволили Нури Шахина и пригласили на пост наставника команды Нико Ковача. Хорват в итоге начал свой путь с "Боруссией" в Лиге чемпионов с крупной выездной победы над "Спортингом" 3:0.



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В последнем матче обзора между бельгийским "Брюгге" и итальянской "Аталантой" фаворитом виделись последние: на общем этапе команда из Бергамо стала лучшей среди участников стыковых матчей (9-е место), а их оппоненты – худшей (24-я строчка). Однако именно здесь случилась одна из главных сенсаций. "Брюгге" расстреливал ворота Руя Патрисиу практически весь матч, тогда как "Аталанта" была будто под нагрузками. Тем не менее, до последних секунд счет был 1:1, пока защитник бергамасков Исак Хин не отмахнулся от соперника в своей штрафной площади. Судья назначил неоднозначный пенальти, который четко исполнил Густаф Нильссон – 2:1. После финального свистка на поле даже завязалась небольшая потасовка с участием игроков и тренеров "Аталанты", разгневанных решением арбитра, но махать кулаками не было никакого смысла.

Ответные стыковые матчи состоятся уже 18 и 19 февраля. Спокойную жизнь себе пока не гарантировал практически никто.

