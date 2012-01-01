Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

В ночь на 30 января завершился Общий этап Лиги чемпионов: впервые в истории турнира одновременно было сыграно 18 матчей. По итогам 8-го тура "Ливерпуль" остался лидером таблицы, а ПСЖ и "Манчестер Сити", которые рисковали вылететь из турнира, все же гарантировали себе евровесну. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Топ-8

Фото: ТАСС/Javier Borrego/AFP7 via ZUMA Press Wire

Перед тем, как начать рассказ о 8-м туре Общего этапа Лиги чемпионов, нужно напомнить регламент турнира. Из 36 команд первые 8 гарантируют себе участие в 1/8 финала, клубы с 9 по 24-е места попадают в стыковые матчи за право продолжить путь в плей-офф, а все остальные заканчивают евровесну. Правило прошлых турниров, когда часть коллективов переходила в Лигу Европы, с этого сезона отменено.

1/8 финала перед заключительными матчами гарантировали себе лишь две команды – лидер таблицы "Ливерпуль" и занимавшая второе место "Барселона". Англичане в итоге после семи побед подряд проиграли на выезде ПСВ 2:3, но с 21 очком все равно остались на вершине. Каталонцы же по ходу матча с "Аталантой" дважды выходили на первое место, но в итоге итальянцы вырвали ничью 2:2 и не дали испанцам шагнуть на одну ступеньку вперед.

В целом же в топ-8 много не самых очевидных гостей. Вместе с "Барсой" по 19 баллов набрали английский "Арсенал" и итальянский "Интер", но "канониры" и "нерадзурри" расположились ниже за счет худшей разницы мячей. При этом "Интер" за восемь игр пропустил всего один гол – феноменальное достижение.

На пятом месте с 18-ю баллами мадридский "Атлетико", который в последнем туре разнес на выезде "Зальцбург" 4:1. А у оставшихся трех коллективов из топ-8 по 16 очков: и если немецкий "Байер" в числе лучших из лучших увидеть в принципе ожидали, то вот "Лилль" и "Астон Виллу" – навряд ли. Но французы разгромили "Фейеноорд" 6:1, а англичане грохнули шотландский "Селтик" 4:2, за счет чего и гарантировали себе 1/8 финала.

"Сеяные"

Фото: ТАСС/IMAGO/Jan Huebner

При жеребьевке стыковых матчей, которые будут состоять из двух поединков, команды с 9 по 16-ю строчку получат преимущество своего поля в ответной игре. Здесь по 15 очков сразу у пяти клубов – друг за другом закрепились "Аталанта", дортмундская "Боруссия", мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария" и "Милан". При этом команда из столицы моды – единственная из них, кто проиграл в 8-м туре, сенсационно пав жертвой загребского "Динамо" 1:2. Если бы не эта осечка, красно-черные наверняка оказались в топ-8.

ПСВ благодаря победе над "Ливерпулем" взошел на 14-е место (14 очков), а на 15-м оказалось ПСЖ (13 баллов). Еще пару туров назад парижане вообще были в зоне вылета, но виктории над "Манчестер Сити" (4:2) и "Штутгартом" (4:1) в заключительном туре сделали свое дело.

Последняя команда, которая стала "сеяной", – лиссабонская "Бенфика", которая набрала 13 очков благодаря выездной победе над "Ювентусом" 2:0. Парижанам португальцы, как и другие клубы с тем же количеством баллов, уступили опять же по разнице мячей.

"Несеяные"

Фото: ТАСС/Tomas Sisk/IMAGO/Photo News

С 17-го по 19-е место в ряд встали сразу два французских клуба – "Монако" и новичок Лиги чемпионов "Брест", а также "Фейеноорд". Таким образом, в евровесне мы должны увидеть полузащитника монегасков Александра Головина – лишь бы не было травм. К слову, голкипера ПСЖ Матвея Сафонова это тоже касается, но только если появится шанс заменить в створе Джанлуиджи Доннарумму.

Далее в "несеяных" с 12-ю очками "Ювентус" и "Селтик", которые могли быть выше, не проиграй свои матчи в 8-м туре. Богатейший могущественный "Манчестер Сити" – лишь на 22-м месте, причем команда Пепа Гвардиолы в случае фиаско в игре с "Брюгге" вообще могла закончить еврокубковый поход. Но сенсации не произошло – победа 3:1 и 11 очков.

Наконец, в топ-24 с тем же количеством баллов сохранились лиссабонский "Спортинг" и все тот же "Брюгге". При этом португальцы спаслись лишь за счет гола на 77-й минуте в игре с "Болоньей", который принес им ничью 1:1.

Вылетевшие

Фото: ТАСС/Igor Kupljenik/Sport Press Photo via ZUMA Pres

Обидно завершило еврокубковую весну загребское "Динамо": победа над "Миланом" принесла хорватам 11 очков, но с разницей мячей минус 7 оставалось надеяться лишь на осечку "Спортинга". Ее, как мы уже знаем, не произошло.

"Штутгарт" тоже прощается с Лигой чемпионов, при этом до игры с ПСЖ букмекеры в этой встрече уверенно прогнозировали ничью. Все потому, что мировая давала возможность обеим командам на топ-24. Но у парижан на это были свои планы, а посему немцы остались не у дел.

В числе других неудачников сверху вниз по таблице – украинский "Шахтер" (7 очков), "Болонья", сербская "Црвена Звезда" с россиянином Егором Пруцевым в составе, австрийский "Штурм", вторым вратарем которого является еще один представитель нашей страны Даниил Худяков (у всех трех команд по 6 баллов), а также пражская "Спарта" (4 очка).

Еще ниже два главных разочарования Общего этапа "Лейпциг" и "Жирона", а также "Зальцбург". У них по итогам 8-го тура только 3 очка. Два оставшихся коллектива – словацкий "Слован" и швейцарский "Янг Бойз" – единственные, кто не набрал вообще ни одного балла. При этом последней командой стали именно "молодые парни", так как разница мячей минус 21 ни в какие ворота не лезет.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 31 января, а сами игры пройдут 11–12 и 18–19 февраля. А вот 1/8 финала намечена на 4–5 и 11–12 марта.

