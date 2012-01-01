"Реал" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов благодаря хет-трику Мбаппе

В ночь на 20 февраля завершились стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея мадридский "Реал" выбил "Манчестер Сити" благодаря хет-трику Килиана Мбаппе, а клуб Александра Головина "Монако" уступил "Бенфике" по сумме двух встреч. Об этих и других играх расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Такие разные топ-клубы

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Самой мощной вывеской стыковых матчей Лиги чемпионов стала битва мадридского "Реала" и "Манчестер Сити". Правда, англичане в нынешнем сезоне проваливаются по всем фронтам, и главный клубный турнир Европы для команды Хосепа Гвардиолы исключением не стал.

В Манчестере "Сити" вел до 86-й минуты, но умудрился проиграть 2:3, а в ответной игре в Мадриде получил от действующих обладателей трофея два мяча еще до перерыва. На 8-й минуте форвард "Реала" Килиан Мбаппе эстетски перекинул голкипера, а на 33-й француз результативно разобрался в штрафной. Во втором тайме Мбаппе закрепил успех "сливочных" ударом с левой в дальний угол и оформил хет-трик.

"Сити" же атаковал со скрипом и сумел забить усилиями Нико Гонсалеса только на последних секундах – 3:1 в пользу "Реала" и 6:3 по сумме встреч. Гвардиоле, которому зимой накупили игроков на сотни миллионов евро, вновь впору расцарапать себе лицо.



Другой британский клуб – шотландский "Селтик" – навязал борьбу мюнхенской "Баварии". В Глазго немцы победили 2:1 и в домашнем матче будто собирались взять свое малой кровью, но гол вингера "Селтика" Николаса-Геррита Кюна на 63-й минуте повесил интригу. Снял ее защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис, удачно сыгравший на добивании на последних секундах – 1:1 и 3:2 по сумме матчей выводят мюнхенцев дальше.

А вот лиссабонская "Бенфика" и "Монако" устроили перестрелку. В первой игре португальский топ-клуб скромно победил на выезде 1:0, а во второй дома проигрывал 2:3 к 84-й минуте. От овертайма "орлов" спас гол турецкого хавбека Оркуна Кекчю – 3:3, и по сумме встреч "Бенфика" шагает дальше. "Монако" же вместе с Александром Головиным, который не вышел на поле из-за травмы, в нынешней ЛЧ больше не сыграет.

Чао!

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В стыки попало сразу три итальянских клуба, и все они сенсационно закончили поход за "ушастым" кубком.

Первым с ЛЧ распрощался "Милан", принимавший дома "Фейеноорд". В первом матче нидерландцы выиграли 1:0, но их преимущество было шатким. Разница всего в один мяч перед выездной игрой, смена главного тренера из-за фиаско в Эредивизи и сразу 10 травмированных – такой себе набор опций. Плюс "Милан" на родном "Сан-Сиро" забил на 1-й минуте усилиями перешедший из "Фейеноорда" зимой форвард Сантьяго Хименеса.

А потом красно-черные начали чудить. В начале второго тайма глупое удаление заработал защитник "Милана" Тео Эрнандес (по данным СМИ, из-за этого его оштрафовали и вроде как захотели продать будущим летом), а на 73-й минуте за "Фейеноорд" отличился Хулиан Карранса. Итоговые 1:1 и 2:1 по сумме встреч отправили нидерландцев в 1/8-ю.



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Другой итальянский клуб – "Ювентус" – довел противостояние с нидерландским ПСВ до овертайма. "Старая синьора" победила в Турине 2:1, но проиграла с тем же счетом в Эйндховене в основное время и пропустила в дополнительное от защитника Райана Фламинго. "Юве" пытался спастись, но уйти с 1:3 так и не сумел.

Еще более эпично с ЛЧ попрощалась "Аталанта". Бывший клуб Алексея Миранчука в первом матче против "Брюгге" проиграл на выезде 1:2, а в ответной встрече получил от бельгийцев трешку уже в первом тайме. В самом начале второго надежду на камбэк бергамаскам подарил Адемола Лукман, но он же ее и забрал, не забив пенальти. "Аталанта", несмотря на статус фаворита пары, получила 2:5 в двух матчах и завершила еврокубковую кампанию.

Теперь за Италию в ЛЧ отвечает только "Интер", который вышел в 1/8 финала напрямую.

Пустая формальность

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В двух оставшихся парах исход был в общем-то ясен после первых встреч. Одна из них – французские разборки ПСЖ и "Бреста". Парижане победив соперника на выезде 3:0, спокойно разделались с ним и на "Парк де Пренс". Команда Луиса Энрике до перерыва оформила два мяча, а после – пять. Для "Бреста" как дебютанта ЛЧ сам выход в плей-офф – достижение, но все же проигрывать 0:7 и 0:10 по сумме встреч им вряд ли хотелось. Так или иначе, ПСЖ с вратарем Матвеем Сафоновым идет дальше.

Вторая вполне предсказуемая пара – дортмундская "Боруссия" против лиссабонского "Спортинга". Команды переживают не лучшие времена, но немцы хотя бы плюс-минус достойно смотрятся в ЛЧ. Вот и в стыковых матчах португальцы улетели дома 0:3, а в ответке на выезде скатали скучные 0:0. Выход в 1/8-ю – неплохой старт для нового главного тренера "Боруссии" Нико Ковача, который принял команду буквально пару недель назад.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля, а вот игры следующей стадии плей-офф намечены на 4–5 и 11–12 марта.

