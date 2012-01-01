Гол Хвичи помог ПСЖ одержать победу над "Астон Виллой" в Лиге чемпионов

В ночь на 10 апреля завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. О главных событиях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

Одна из топовых вывесок четвертьфинала Лиги чемпионов – противостояние лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала". Действующий обладатель титула в лице "сливочных" является угрозой, даже если испытывает проблемы с составом (коих у "королевского клуба" немало). Однако по ходу сезона вскрылись еще и игровые огрехи, из-за которых команда Карло Анчелотти не всегда выглядела убедительно даже не в топ-матчах. А "Арсенал" на своем поле оказался для итальянского тренера и его подопечных вовсе непосильной задачей.

До поры "Реал" держали в игре сейвы голкипера Тибо Куртуа, однако во втором тайме не хватило даже его гения. Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс исполнил два феноменальных штрафных: в первом случае на 58-й минуте англичанин запустил мяч в обвод стенки по дуге и попал в ближний угол, а во втором на 70-й с бильярдной точностью зарядил в дальнюю "девятку". До него в плей-офф ЛЧ никто прямыми ударами со стандарта дважды за один матч не забивал.

Довершил разгром полузащитник Микель Мерино, который на 75-й минуте замкнул атаку ударом в правый от Куртуа угол. Но кроме 3:0 испанцы получили в довесок еще и удаление: полузащитник Эдуардо Камавинга получил вторую желтую уже в добавленное время. После игры лидер атак "сливочных" Килиан Мбаппе, конечно, пообещал камбэк, но с учетом счета и кадровых бед попасть в полуфинал будет архисложно.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Другая топ-вывеска – битва мюнхенской "Баварии" и миланского "Интера". Немцам не позавидуешь: главный тренер Венсан Компани вынужден был сыграть с итальянской машиной без целой группы футболистов основы. К примеру, в лазарете остаются такие монстры, как вратарь Мануэль Нойер, центральный защитник Дайо Упамекано, полузащитник Джамал Мусиала и вингер Кингсли Коман.

"Бавария" на своем поле билась даже в таком состоянии и создавала моменты, но противостоять убийственным контратакам "нерадзурри" оказалась не в силах. На 38-й минуте Маркус Тюрам в финальной фазе одной из них в штрафной откинул мяч пяткой под удар Лаутаро Мартинесу, который шведой вонзил снаряд под перекладину. Это 19-й гол аргентинца за "Интер" в Лиги чемпионов, что дарует ему звание лучшего бомбардира черно-синих в истории турнира.

Отыгрались немцы лишь на 85-й минуте усилиями легенды "Баварии" Томаса Мюллера, который через 10 минут после выхода на замену оказался расторопнее всех на дальней штанге. И это – после того, как боссы клуба решили не продлевать с ним контракт! Вот здесь бы мюнхенцам попытаться забрать матч на всплеске эмоций, но все споткнулось о холодный расчет миланцев. На 88-й минуте гости соорудили очередную контратаку, в которой Карлос Аугусто мощно прострелил на Давиде Фраттези, и мяч от его ноги отлетел в сетку – 2:1 в пользу "Интера" перед ответной игрой в Милане. Свой гол Фраттези посвятил ушедшей из жизни бабушке, которая скончалась буквально за день до игры.



Фото: AP Photo/Thibault Camus

Еще одна команда, которая пыталась добыть победу за счет контратак, – английская "Астон Вилла" в гостевом матче против французского ПСЖ. Правда, сбегать бирмингемцам вперед парижане не давали почти весь первый тайм, подходя и так, и этак к воротам Эмилиано Мартинеса.

Но зато на 35-й минуте веер нападения "Виллы" распахнулся в полную силу: капитан англичан Джон Макгинн обезмячил на правом фланге Нуну Мендеша и перевел на противоположный край, Маркус Рэшфорд толкнул пасом вперед Юри Тилеманса, и бельгиец прострелом на дальнюю штангу вывел Моргана Роджерса практически на пустые ворота – 1:0. У вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, который вновь не уступил свое место Матвею Сафонову, объективно не было никаких шансов.

Как и не было их у Мартинеса на 39-й минуте, когда шедевр совершил 19-летний вундеркинд французов Дезире Дуэ. Левый вингер ПСЖ принял мяч на фланге, начал смещаться в центр и шарахнул под перекладину на неудобной для вратаря высоте – 1:1. Это был лишь первый звонок, а второй случился на 49-й минуте: Хвича Кварацхелия в роскошном соло протащил мяч мимо троих соперников и уложил снаряд хлестким выстрелом от ближней штанги. Довершил же камбэк Нуну Мендеш, который уже в добавленное время накрутил всех в штрафной и перекинул Мартинеса – 3:1, и главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не сумел переиграть свою бывшую команду.



Фото: AP Photo/Joan Monfort

Но если у бирмингемцев хотя бы есть шанс в ответной игре на своем поле, то вот у дортмундской "Боруссии" в битве с "Барселоной" практически все надежды на полуфинал умерли уже после первой встречи в столице Каталонии.

В первом тайме гол "блауграны" пришел со стандарта: на 25-й минуте защитник хозяев Пау Кубарси замыкал скидку Иньиго Мартинеса после розыгрыша штрафного, и мяч уже катился в дальний угол, когда его до верного решил добить Рафинья. Этот жест бразильца поставил все предприятие под угрозу, так как возникло подозрение на офсайд. Но на счастье каталонцев, все обошлось – 1:0.

А вот после перерыва наказывал "Боруссию" ее бывший игрок. Нападающий "Барсы" Роберт Левандовски на 48-й минуте головой занес мяч в сетку буквально с метра, а на 66-й довершил быструю атаку ударом в ближний угол, прошив голкипера гостей Грегора Кобеля. Четвертый же гол сине-гранатовых случился на 77-й минуте благодаря роскошной контратаке, которая началась с потери немцев в центре поля. Рафинья вычертил длинную передачу на Ламина Ямаля, и 17-летний суперзвездный вингер спокойно проткнул мяч в угол ворот Кобеля – 4:0.

Ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов состоятся 15 и 16 апреля.