Житель Испании рассказал об обстановке в стране на фоне масштабного блэкаута

28 апреля миллионы жителей Европы остались без света: проблемы с электричеством и связью были зафиксированы в Испании, Португалии, на юго-западе Франции и в южной части Бельгии. Что известно о масштабном европейском блэкауте и как его переживают местные жители – в материале Москвы 24.

Беспрецедентное отключение

Сотни предприятий и домов в Испании остались без света и связи около 12:30 по местному времени (13:30 мск). Отключения зафиксировали в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и прочих городах, что повлияло на работу магазинов, больниц и других социальных объектов.

Сбои были отмечены в работе аэропорта Мадрид-Барахас и на железной дороге, где остановились поезда. Также сотни пассажиров застряли в вагонах метро в Барселоне, рассказала радиостанция Cadena SER. В нескольких населенных пунктах перестали работать светофоры, что привело к затруднениям на дорогах. К примеру, в Мадриде и Барселоне пробки достигали 17 километров, сообщила газета Pais. В то же время сбой в электросетях Испании не повлиял на ядерную безопасность в стране, заявил в соцсетях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Представитель операций национального оператора электросетей Red Eléctrica Эдуардо Прието на пресс-конференции назвал случившееся "беспрецедентным и не имеющим аналогов в истории". По данным СМИ, на восстановление может уйти до 10 часов.



Также проблемы затронули и Португалию, однако здесь электричество уже постепенно восстанавливается. В частности, в ограниченном режиме восстановил работу международный аэропорт Лиссабона, рассказали ТАСС в диспетчерской службе. Власти пообещали решить все проблемы до конца дня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра страны Луиша Монтенегру.

По данным португальского оператора электросетей REN, проблемы с электричеством произошли из-за аварии в системе электроснабжения Испании. Причиной стало редкое атмосферное явление – экстремальный перепад температур, процитировало компанию агентство Reuters. Кроме того, рассматривалась версия о кибератаке, однако причин говорить об этом пока нет, написал в соцсетях глава Евросовета Антониу Кошта.

Также проблемы фиксировались на юго-западе Франции и юге Бельгии, однако их удалось оперативно устранить, сообщили европейские СМИ.

"Выстроились в очередь за фонариками"

Житель испанского города Куэнка рассказал Москве 24, что из-за неработающих светофоров на дороги вышли дежурить сотрудники полиции. Плюс ко всему закрылись многие магазины, а в оставшихся выстраиваются очереди.





житель Куэнки Обошел половину города, еле смог купить пауэрбанк за 29,95 евро. При этом многие испанцы стоят в очередях и покупают фонарики и батарейки к ним. Видимо, они впервые столкнулись с такой ситуацией.

Житель испанской Гандии в разговоре с "Осторожно, новости" рассказал, что у них, кроме проблем с электричеством, плохо ловит мобильная связь.

"У кого есть генератор, те работают. У кого генератора нет, те сидят без света. Как бы испанцы не особо парятся по этому поводу", – отметил один из местных в разговоре с изданием.

Тем временем жителей Валенсии призвали запастись всем необходимым на три дня. Интернет и связь пока функционируют, а вот магазины и транспорт – нет, сообщила жительница города изданию "Подъем".





жительница Валенсии Ничего не работает, магазины закрыты, все сотрудники стоят на улице. Ну, у нас в доме закончилась вода, которая из крана. Вот сейчас побежала на парковку, потому что я на верхнем этаже, а ворота парковки на электричестве. Лифты, естественно, не работают. И теперь я поднимаюсь на 18-й этаж пешком. Что дальше будет, непонятно.

В Португалии жительница Лиссабона Ольга рассказала РБК, что в городе часто пропадает мобильная связь, плюс рядом с домом не работает ни один магазин. При этом автобусы продолжают свою работу, а паники среди местных нет.

