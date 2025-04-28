Электричество пропало в Испании и Португалии

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Электричество и мобильная связь пропали в Испании и Португалии. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

Масштабные отключения, которые произошли 28 апреля примерно в 12:30 (13:30 по московскому времени. – Прим. ред.), затронули сотни испанских предприятий и домов. Также свет пропал в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и иных городах.

По этой причине, как указал телеканал, возникли сбои в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. Кроме того, в некоторых городах было парализовано движение на дорогах, так как из-за отключения электричества перестали работать светофоры.

Испанский железнодорожный оператор Renfe на своей странице в соцсети X также предупредил, что на фоне случившегося было полностью приостановлено движение поездов по всей сети. В связи с произошедшим как в Мадриде, так и в Барселоне пассажирам пришлось выходить из вагонов метро и идти пешком.

Местное издание Sport добавляет, что из-за отключения электроэнергии были приостановлены две встречи, которые проводились в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде. В этот момент играли друг с другом болгарский спортсмен Григор Димитров и британец Джейкоб Фирнли, а также боснийский теннисист Дамир Джумхур и итальянец Маттео Арнальди. Первые партии остались за представителями Болгарии и Италии.

Кроме того, по данным Vanguardia, свет пропал еще и в Андорре, а также в нескольких районах Франции. При этом блэкаут не коснулся Балеарских и Канарских островов, которые принадлежат Испании.

Пока неизвестно, почему пропал свет. Сейчас власти и энергокомпании пытаются выяснить причины отключения электроэнергии.

Ранее СМИ предупреждали, что Польше и странам Балтии грозит крах из-за погружения в энергетический хаос. Журналисты указывали, что жители этих государств столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, падением производства и угрозой безработицы.

Причиной стал выход Прибалтики из энергетической системы БРЭЛЛ, которая связывала с Россией и Белоруссией.

В прошлом году, как заявляли СМИ, счета за электричество для средней семьи в Польше увеличились на 67% по сравнению с 2021-м. В Прибалтике электроэнергия подорожала в пять раз, также выросло в цене и отопление.

