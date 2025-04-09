Электричество отключилось в нескольких городах Грузии

Фото: телеграм-канал Baza

Сразу несколько крупных городов Грузии остались без света из-за крупной аварии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электрораспределительную компанию "Телмико".

В организации добавили, что процесс возобновления электроснабжения уже начался. В течение ночи электричество восстановят всем абонентам.

Согласно сообщениям в соцсетях, на отсутствие света жалуются жители Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и прочих населенных пунктов.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в столице Сирии Дамаске и по всей территории страны. Причиной блэкаута в национальном масштабе выступили неисправности в нескольких точках электросети.

В феврале кратковременное отключение электроэнергии произошло в части села Кош-Агач республики Алтай после землетрясения магнитудой 6,4.