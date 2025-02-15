Отключение электричества произошло в селе республики Алтай после землетрясения

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Кратковременное отключение электроэнергии произошло в части села Кош-Агач республики Алтай после землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Помимо этого, были выявлены незначительные повреждения штукатурки в школе села Купчегень в Онгудайском районе. По данным МЧС, всего в 50-километровую зону землетрясения попали шесть населенных пунктов республики.

"Сейсмическое событие ощущалось по всей территории республики Алтай. Организовано обследование объектов на всей территории региона. Объекты социального назначения функционируют в штатном режиме. Дороги в проезжем состоянии", – добавили в ведомстве.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки на границе России и Монголии – на территории республики Алтай – в ночь на 15 февраля. Тогда сообщалось, что магнитуда землетрясения составляет 5,7 балла.

Эпицентр толчков находился в 29 километрах к юго-западу от села Кош-Агач, в котором проживает 5,7 тысячи человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.