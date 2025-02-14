Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски

Фото: 123RF/giobbi

Подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы возле берегов Аляски. Об этом сообщается на сайте геологической службы США.

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 154 километрах к юго-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг толчков залегал на глубине около 9,1 километра. На момент публикации сообщения о возможных жертвах или разрушениях не поступали.

Накануне, 13 февраля, землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи. По данным МЧС, землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров, на расстоянии восьми километров восточнее от острова Солохаул в горах.

Очевидцы почувствовали подземные толчки в микрорайоне Макаренко, после чего передали информацию об этом спасателям. Сейсмособытие не привело к разрушениям городской инфраструктуры, пострадавших также не выявили.