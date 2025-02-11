AFAD: угроза цунами ожидается в Турции после землетрясений в Эгейском море

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Угроза цунами, извержения вулкана, а также подземных толчков может быть объявлена в Турции после землетрясений в Эгейском море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Сейсмическая активность наблюдается в районе моря между островами Санторини и Аморгос. На Кикладских островах с 26 января произошло более 6 400 землетрясений, из них свыше 4 800 имели магнитуду более 1,0.

На фоне ожидаемых угроз цунами, повторных землетрясений и извержений вулканов в турецких городах Измир, Мугла и Айдит установили мобильную сирену. Кроме того, была приведена в готовность система СМС-оповещений.

Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Островов Кайман. Эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 10 километров.

В начале февраля один человек погиб и еще девять получили травмы в результате мощных снегопадов на севере Японии. Непогода также стала причиной остановки автомобильного и железнодорожного сообщения в многочисленных областях северной префектуры Хоккайдо.