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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Островов Кайман

Фото: 123RF/destinacigdem

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Островов Кайман. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 10 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако ученые предупреждают, что угроза цунами сохраняется.

Ранее, утром 7 января землетрясение магнитудой 7 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом. Очаг залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей. В результате погибли 126 человек, еще 188 пострадали.

Новости мира: число жертв землетрясения в Тибете превысило 125 человек

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