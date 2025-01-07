Землетрясение магнитудой 7 зарегистрировано в Тибетском автономном районе

Фото: 123RF/albund

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом. Об этом со ссылкой на геологическую службу США сообщает ТАСС.

Согласно данным службы, эпицентр землетрясения находился в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением порядка 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано около побережья Вануату. Эпицентр толчков находился в 54 километрах к западу от столицы государства Порт-Вилы. После произошедшего национальное управление океанических и атмосферных исследований объявило угрозу цунами.

Позже стало известно, что землетрясение повредило здание посольств США и Франции в Порт-Виле. В частности, из-за толчков опрокинулась колонна, на одной из стен появились трещины и были повреждены окна.