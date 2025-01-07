Число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете достигло 126 человек

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126 человек погибли из-за землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, пишет Xinhua.

Еще 188 человек пострадали. Ранее сообщалось о 95 умерших и 130 раненых.

Землетрясение случилось утром 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей.

