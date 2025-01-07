Владимир Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

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Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибетском автономном районе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – говорится в сообщении.

Подземные толчки магнитудой 7 зафиксировали у границы с Непалом утром 7 января. Эпицентр землетрясения обнаружили в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением порядка 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Число погибших в результате землетрясения превысило 90 человек. Информация о пострадавших гражданах России не поступала. Мощные подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей, стартовали поисково-спасательные работы.