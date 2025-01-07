Синьхуа: число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53

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Количество жертв землетрясения в Тибете увеличилось до 53 человек, пострадавшими числятся 62, пишет Синьхуа, ссылаясь на данные местного оперштаба.

Подземные толчки магнитудой 7 зафиксировали в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом утром 7 января. Эпицентр землетрясения обнаружили в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением порядка 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших гражданах РФ не поступала. Мощные подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей, стартовали поисково-спасательные работы.

