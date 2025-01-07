CCTV: число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете достигло 95

Фото: ТАСС/EPA/XINHUA/Jigme Dorje

Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 95 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

По данным источников, землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек, еще 130 человек получили травмы.

Подземные толчки магнитудой 7 зафиксировали у границы с Непалом утром 7 января. Эпицентр землетрясения обнаружили в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением порядка 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших гражданах России не поступала. Мощные подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей, стартовали поисково-спасательные работы.