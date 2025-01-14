Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у побережья южных Курил

Фото: 123RF/haritonoff

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло около побережья южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Эпицентр толчков находился в Тихом океане в 21 километре к юго-востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения при этом залегал на глубине 75 километров.

По словам Семеновой, подземные толчки силой 3–4 балла могли ощутить жители Шикотана. Вместе с тем тревога цунами в регионе не объявлялась.

Ранее угрозу цунами объявили в Японии после прошедшего землетрясения, магнитуда которого составила 6,9. Сейсмособытие зафиксировали в районе префектуры Миядзаки на юге третьего по размеру острова страны Кюсю.

В январе несколько землетрясений произошли в Сочи в течение суток. По словам специалистов, подобные сейсмособытия являются следствием роста молодых гор Кавказа и относятся к числу нормальных явлений для Сочи, расположенного в зоне сейсмического риска.