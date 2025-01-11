ГУМЧС: землетрясения в Сочи не разрушили городскую инфраструктуру

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Городская инфраструктура Сочи осталась в целости после землетрясений, которые произошли в городе в субботу, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сеймсобытие было зарегистрировано на глубине 5 километров. Магнитуда землетрясения составила 3,5 по шкале Рихтера, а интенсивность была равна 2 балла. При этом в результате случившегося никто не пострадал.

Информацию о подземных толчках в беседе с агентством подтвердила и глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович. Она уточнила, что эти землетрясения произошли в течение нескольких последних часов.

По словам специалиста, подобные сеймсобытия являются следствием роста молодых гор Кавказа и относятся к числу нормальных явлений для Сочи, расположенного в зоне сейсмического риска. Подобные подземные толчки фиксируются на курорте несколько раз в год, отметила она.

Ранее серьезное землетрясение произошло утром 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей. По последним данным, в результате этих подземных толчков погибли 126 человек, еще 188 пострадали.