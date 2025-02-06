Один человек погиб и девять пострадали из-за мощных снегопадов на севере Японии

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Один человек погиб и еще девять получили травмы различной степени тяжести в результате мощных снегопадов, которые продолжаются на севере Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

"По данным на сегодняшний день, мы получили информацию об одном погибшем, четырех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, пяти пострадавших с легкими травмами", – приводит его слова ТАСС.

Хаяси также уточнил, что мощные снегопады, которые продолжаются на севере Японии с 4 февраля, также стали причиной остановки автомобильного и железнодорожного сообщения в многочисленных областях северной префектуры Хоккайдо. Кроме того, было отменено более 130 внутренних авиарейсов.

Ранее пять человек погибли в результате обрушившегося на юг Китая торнадо. Еще 33 человека получили травмы и ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

До этого семь человек погибли в результате землетрясения на Тайване. Еще 736 человек получили ранения. Магнитуда подземных толчков оценивалась в 7,6 балла.

