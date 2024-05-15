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Три землетрясения магнитудой от 4,1 до 5 произошли на Камчатке ночью и утром 15 мая. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС РФ сообщает РИА Новости.

"Ночью 15 мая в акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 96 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5", – указано в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 78 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. На его территории ощущались подземные толчки силой до трех баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Тихого океана в 43 километрах севернее села Никольского Алеутского муниципального округа. Сейсмособытие магнитудой 4,1 произошло в 53 километрах северо-западнее поселка Усть-Камчатск.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано около берегов Эритреи. Эпицентр толчков находился в 96 километрах к северо-востоку от столицы Эритреи Асмэры, население которой составляет порядка 563 тысяч человек.

До этого пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Также поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.