Землетрясение в США могло затронуть работу воздушных гаваней

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Землетрясение в американском штате Нью-Джерси могло повлиять на работу ряда объектов по управлению воздушным движением. Об этом заявили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).

"Землетрясение магнитудой 4,8 в Нью-Джерси может повлиять на работу некоторых объектов по обслуживанию воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе", – приводит заявление РИА Новости.

По данным управления, движение восстановят в ближайшее время.

Между тем международный аэропорт имени Джона Кеннеди продолжает работать в штатном режиме после землетрясения. Как сообщил представитель воздушной гавани, отмен и переносов рейсов не наблюдается. Однако губернатор города Кэти Хочул сообщила, что работу аэропортов Кеннеди и Newark Liberty временно остановили для проверки.

В пресс-службе управления парков сообщили, что статуя Свободы в Нью-Йорке, по предварительным данным, не пострадала во время подземных толчков.

Транспортная система Нью-Йорка также не получила структурных повреждений, сообщил в соцсети X начальник полиции на транспорте Майкл Кемпер. Несмотря на это, транспортная полиция продолжает обследовать линии и станции.

О землетрясении уже проинформировали президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом. Администрация находится в контакте с местной властью.

"Президенту доложили о землетрясении с эпицентром в Нью-Джерси, он находится на связи с командой, отслеживающей возможные последствия", – говорится в сообщении.

Жителям Нью-Йорка рекомендовали не покидать дома, а также обращаться по номеру 911 в случае чрезвычайных ситуаций и ранений.

Землетрясение произошло в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон штата Нью-Джерси, в котором живут около 102 тысяч человек, в 14:23 по местному времени (в 17:23 по московскому). Магнитуда первых толчков оценивалась в 5,1 балла.

