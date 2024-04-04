Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на северо-востоке Японии

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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии. Об этом со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии сообщает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Сообщается, что подземные толчки были ощутимы в 19 префектурах, в том числе в Токио.

На данный момент сведения о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

В ночь на 3 апреля около восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,7. Через некоторое время метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали более 160 афтершоков.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов. Не менее 10 человек погибли, травмы и ранения в результате природной катастрофы получили 934 человека.

