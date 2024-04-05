Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло неподалеку от Нью-Йорка в Соединенных Штатах Америки. Об этом Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) написал на своем сайте.

Как рассказали сейсмологи, землетрясение случилось в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон штата Нью-Джерси, в котором живут около 102 тысяч человек, в 14:23 по местному времени (в 17:23 по московскому). Очаг был на глубине десяти километров.

Местные власти ТАСС заявили, что сведений о пострадавших и разрушениях не было.

В свою очередь, в генконсульстве РФ в Нью-Йорке агентству сообщили о временной эвакуации посетителей учреждения из-за землетрясения.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии. Очаг залегал на глубине 40 километров, подземные толчки местные жители ощущали в 19 префектурах, включая Токио. Информация о жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.