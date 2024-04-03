Число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило 900

Крупнейшее за 25 лет землетрясение произошло на Тайване 3 апреля – магнитуда самого мощного толчка достигла 7,7 балла. По последним данным, погибли десять человек, свыше 900 получили ранения. Что известно о катастрофе и как на нее отреагировали в мире, расскажет Москва 24.

Огромные разрушения

Фото: AP Photo/Taiwan Air Force Command

Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Тайваня в 07:58 по местному времени (02:58 по московскому), его эпицентр находился в 25 километрах от уезда Хуалянь. В соседней Японии даже объявляли угрозу цунами, однако впоследствии ее сняли.

Изначально эксперты оценили магнитуду в 7,5 балла, однако позднее повысили до 7,7. Это стало самым мощным показателем за последние 25 лет, сообщил местным СМИ директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

Более того, к 18:01 по местному времени специалисты зафиксировали 165 повторных толчков, два из которых – магнитудой 6 и выше, а 12 – от 5 до 6. По мнению экс-главы сейсмологического центра Центрального метеорологического управления острова Го Кайвэня, в целом мощность прошедшего землетрясения эквивалентна 32 ядерным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году (его слова привело Центральное новостное агентство Тайваня).

На данный момент известно о десяти погибших и 934 пострадавших, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы. Примерно тысяча человек может быть заблокирована в горах местного национального парка.

Организованных туристов из РФ на острове сейчас нет, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Информации о пострадавших гражданах России пока не поступало, отметили в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.



Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству Мы на связи с местными правоохранительными органами, с чрезвычайными службами, пока пострадавших среди российских граждан нет. Мы мониторим ситуацию, пока информации о пострадавших у нас нет.

В местном Центре управления чрезвычайными ситуациями пока сообщили об обрушении не менее 26 зданий, более 90 тысяч домохозяйств обесточены, свыше 15 тысяч остались без воды. Порт города Хуаляль, который находится близко к эпицентру толчков, временно закрыт из-за серьезных повреждений. Также уточняется, что от землетрясения пострадали 380 зданий учебных заведений, ущерб от этого составил более 7,5 миллиона долларов.

Кроме того, в городе Синьбэй разрушено здание завода по производству пластмассы, а крупнейший производитель чипов TSMC эвакуировал свой персонал. При этом реакторы АЭС и другие радиоактивные объекты уцелели, рассказали в комитете по атомной безопасности Тайваня.

Слова поддержки

Фото: AP Photo/Taiwan Air Force Command

Одним из первых помощь Тайваню предложил материковый Китай: для большинства государств остров является частью этой страны. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь выразила сочувствие пострадавшим в результате катастрофы.





Чжу Фэнлянь официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Мы будем уделять пристальное внимание ситуации со стихийным бедствием и последующими событиями, готовы оказать помощь и содействие пострадавшим от стихийного бедствия.

Однако в комитете Тайваня по делам материкового Китая уже поспешили отказаться от предложения Пекина.

"Комитет выражает благодарность за внимание материкового Китая и отмечает, что после этого землетрясения нет необходимости в оказании помощи со стороны материка", – сказано в заявлении.



Видео: телеграм-канал Baza

премьер-министр страны Фумио Кисида

Также помощь предложила Япония, о чем телеканалу TBS сообщил

"Мы в курсе сообщений о существенном ущербе на Тайване. Мы хотели бы выразить свои искренние соболезнования и намерены предоставить помощь Тайваню, как только поступит соответствующий запрос", – заявил японский премьер.

Слова сочувствия и предложения о помощи опубликовали в своих соцсетях глава Евросовета Шарль Мишель и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Однако ни они, ни японский премьер не уточнили, кому именно собираются оказывать поддержку: и Лондон, и Брюссель, и Токио официально не признают остров как отдельное государство.

При этом глава администрации Тайваня Цай Инвэнь уже поблагодарила Фумио Кисиду за предложение, заявив, что правительство острова само приняло меры для оказания помощи и развертывания спасательной операции.

В свою очередь, основатель компании Foxconn и благотворительного фонда Юнлин, миллиардер Терри Гоу (Го Таймин) заявил, что выделит 60 миллионов тайваньских долларов (1,87 миллиона долларов) на помощь в ликвидации последствий катастрофы, сообщает Центральное информационное агентство острова.