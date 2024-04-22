Фото: 123RF/destinacigdem

Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте.

Оно случилось примерно в 21:32 по московскому времени, в 3 километрах к юго-востоку от города Хуалянь. Очаг находился на глубине 12 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

До этого, 3 апреля, произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко. После инцидента погибли 7 человек, еще 736 были ранены.

Позднее у восточного побережья Тайваня также случилось землетрясение, но его магнитуду оценили в 5 баллов.

