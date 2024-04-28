Землетрясение магнитудой 5,0 произошло возле берегов Эритреи

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Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано около берегов Эритреи. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 96 километрах к северо-востоку от столицы Эритреи Асмэры, население которой составляет порядка 563 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали возле побережья южных Курил. По словам начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елены Семеновой, эпицентр толчков находился в Тихом океане, в 82 километрах к югу от села Головнино на острове Кунашир.

Она добавила, что жители Головнино могли ощутить колебания силой до 2 баллов.