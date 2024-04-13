Землетрясение магнитудой 4,0 произошло около побережья южных Курил

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Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали возле побережья южных Курил. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Она добавила, что эпицентр толчков находился в Тихом океане, в 82 километрах к югу от села Головнино на острове Кунашир. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 километров.

По словам Семеновой, жители Головнино могли ощутить колебания силой до 2 баллов.

В начале апреля землетрясение магнитудой 5,1 произошло неподалеку от Нью-Йорка. Позже в Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что подземные толчки могли повлиять на работу ряда объектов по управлению воздушным движением.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, данных о крупных повреждениях зданий или пострадавших после землетрясения в городе не поступало.