Заседание СБ ООН прервали из-за землетрясения в США

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Заседание Совета безопасности ООН прервали из-за землетрясения, которое ощущалось в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Тряска стала ощутима во время выступления одного из докладчиков. Выступающая прервала свою речь и спросила постпреда Мальты при ООН Ванессу Фрезьер, стоит ли ей прекратить свой доклад. После паузы, которая продолжалась порядка одной минуты, заседание продолжилось.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 5 апреля в 17:23 по московскому времени в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон штата Нью-Джерси. По информации сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров

Как рассказали местные власти, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Кроме того, в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщали о временной эвакуации людей из учреждения.

Более того, в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) добавили, что землетрясение могло сказаться на работе объектов, занимающихся обслуживанием воздушного движения в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе.