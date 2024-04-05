Мэр Нью-Йорка заявил, что данных о разрушениях и пострадавших после землетрясения нет

Фото: depositphotos/haveseen

Данных о крупных повреждениях зданий или пострадавших после землетрясения в Нью-Йорке пока не поступало. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс, его слова передает РИА Новости.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям города Захари Искол добавил, что вероятность афтершоков после землетрясения в Нью-Йорке остается низкой, но местным жителям следует быть бдительными.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Джерси Кэти Хокул во время брифинга заявила, что городские власти пока не выявили никаких ситуаций после землетрясения, которые угрожали бы жизни людей. Из-за вероятности возникновения афтершоков она призвала жителей серьезно относиться к землетрясению. Более того, Хокул предостерегла людей от возможных повреждений зданий и просила соблюдать меры предосторожности.

По ее словам, магнитуды такого уровня не было примерно с 2011 года.

Также глава компании Consolidated Edissson Мэтью Кетчке указал, что землетрясение не повлияло на энергетические коммуникации и инфраструктуру Нью-Йорка. Он отметил, что наблюдение за ситуацией продолжается.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 5 апреля в 14:23 по местному времени (в 17:23 по московскому) в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон штата Нью-Джерси. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров.