Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр пишет ТАСС.

Эпицентр землетрясения был расположен в 67 км к западу от уезда Яркенд, население которого составляет около 128 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Утром 7 января землетрясение магнитудой 7 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом. Очаг залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей. В результате погибли 126 человек, еще 188 пострадали.