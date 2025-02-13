Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Сочи

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Землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера произошло в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, землетрясение зафиксировано на глубине 10 километров, на расстоянии восьми километров восточнее от острова Солохаул в горах. Очевидцы рассказали агентству, что почувствовали подземные толчки в микрорайоне Макаренко, они уже передали информацию об этом спасателям.

В пресс-службе администрации города добавили, что пострадавших нет, объекты инфраструктуры работают штатно.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине пяти километров в акватории Черного моря в Туапсинском районе Кубани. Обращения от местных жителей не поступали, жертв и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры функционировали в штатном режиме.