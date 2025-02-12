Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Кубани

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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине пяти километров в акватории Черного моря в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, обращения от местных жителей не поступали, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают штатно. Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Эпицентр находился в 67 километрах к западу от уезда Яркенд, в котором проживают около 128 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.