Землетрясение произошло в 107 километрах от побережья Камчатки

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Подземные толчки зафиксировали в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского. Информация о землетрясении появилась на портале Камчатского филиала геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло на глубине 48 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5", – говорится в публикации.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло около побережья южных Курил. Эпицентр толчков находился в Тихом океане в 21 километре к юго-востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения при этом залегал на глубине 75 километров.

