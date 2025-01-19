Сейсмолог Бондарь: два землетрясения зафиксированы на южном берегу Крыма

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Два землетрясения и шесть слабых афтершоков произошли в воскресенье, 19 января, на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе. Об этом в беседе с РИА Новости заявила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

"Первый толчок произошел в 04:59 по московскому времени в четырех километрах от сейсмической станции Ялта, на суше, энергетическим классом 9,1, магнитудой 2,8, предположительно 2,5–3 балла в эпицентре", – уточнила эксперт.

Второй толчок, который оказался более слабым, был отнесен к энергетическому классу 7,7. Его магнитуда составила 2,0. Сеймсобытие зафиксировали в 12:09 по московскому времени.

При этом специалисты не могут дать прогноз на более сильное землетрясение, которое может последовать за этими толчками, отметила Бондарь. По ее словам, это связано с тем, что для Ялтинского района слабая и регулярная сейсмичность является нормой. Тем не менее, в 2024 году на этой территории наблюдалось сейсмическое затишье.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло около побережья южных Курил. Эпицентр толчков находился в Тихом океане в 21 километре к юго-востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения при этом залегал на глубине 75 километров.

