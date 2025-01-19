Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на северо-западе Китая

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Подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован в 51 километре к востоку от района Байцзяньтан (Джеренбулак), который относится к городу Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Сославшись на данные оперативной обработки, специалисты указали, что эпицентр землетрясения, которое произошло в 02:15 по московскому времени в воскресенье, 19 января, был расположен примерно в 154 километрах от границы с Казахстаном.

Эксперты оценили данное сеймсобытие по интенсивности сотрясений в эпицентре как "довольно сильное".

При этом землетрясения, в том числе достаточно мощные, время от времени происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а также на территории граничащих с ним районов Монголии, в Туве, Республике Алтай и западной части Бурятии.

Утром 7 января землетрясение магнитудой 7 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом. Очаг залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей. В результате погибли 126 человек, еще 188 пострадали.