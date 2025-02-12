NHK: спасатели эвакуировали 40 человек из отрезанных лавиной гостиниц в Японии

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Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в префектуре Фукусима в Японии. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, в гостиницах остаются 22 человека, отказавшихся от эвакуации. У них функционируют водоснабжение, газ, а также есть достаточной запас питания и воды.

Снежная лавина сошла в районе гостиниц с горячими источниками Цутию-Онсэн утром понедельника, 10 февраля. Погибших и пострадавших нет, но была заблокирована дорога к гостиницам, из-за чего около 160 человек оказались отрезаны от дорог и коммуникаций.

Днем того же дня в регионе сошла вторая лавина. Специалисты уже начали осмотр склона горы с помощью дронов для оценки начала работ для расчистки дороги.

В начале февраля один человек погиб и еще девять получили травмы в результате мощных снегопадов на севере Японии. Непогода также стала причиной остановки автомобильного и железнодорожного сообщения в многочисленных областях северной префектуры Хоккайдо.