Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе России и Монголии

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Подземные толчки магнитудой 5,7 баллов произошли на границе России и Монголии. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от села Кош-Агач в республике Алтай, в котором проживает 5,7 тысячи человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации сообщений о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи. По данным МЧС, подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров, на расстоянии восьми километров восточнее от острова Солохаул в горах.

Очевидцы почувствовали землетрясение в микрорайоне Макаренко, после чего передали информацию об этом спасателям. Сейсмособытие не привело к разрушениям городской инфраструктуры, пострадавших также не выявили.